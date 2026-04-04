«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

«В Санкт-Петербурге «Зенит» будет принимать самарские «Крылья Советов». Самара поменяла тренера в эту международную паузу: неожиданно для многих Адиев по согласию сторон покинул самарский клуб. И пока исполняющим обязанности назначен Сергей Булатов, который входил в тренерский штаб Игоря Витальевича Осинькина. И вот он получил шанс себя проявить, пока с приставкой «и. о.». Но вряд ли это «Крылья» спасёт в Санкт-Петербурге. Да, мы можем вспомнить, что была победа в 2024 году 3:1. Но тогда Сергеев играл за «Крылья», и так всё удачно для них сложилось.

У «Зенита» уезжали некоторые игроки в сборную, но всё равно основной костяк оставался и сыграл товарищеский матч с «Кайратом». Там выиграли убедительно — со счётом 2:0. Соболев в огне, снова забил мяч и был очень полезен. Соболев — вообще один из лучших игроков «Зенита» в марте.

«Зенит» играет дома, играет раньше «Краснодара», которому предстоит тяжёлый матч в Грозном. Поэтому «Зениту» кровь из носу надо Самару побеждать. А вот как будет забивать Самара, для меня, честно говоря, большой вопрос. Комментировал их последний матч с «Рубином», но там в атаке совсем пусто-пусто.

Я думаю, что у «Зенита» с такой супернадёжной и квалифицированной обороной проблем в защите быть не должно, а свои моментики какие-то он реализует. Не позавидуешь Булатову: начинать с «Крыльями» сразу в Санкт-Петербурге. Ну, что делать…

Мой прогноз — «победа «Зенита» всухую» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».