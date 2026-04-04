Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме с форой (-1) за 2.36.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«С точки зрения прогноза очень лёгкий матч, вариантов полно. И я постараюсь выбрать самый лёгкий. Первый вариант, в котором я уверен на 1000% — это «КС» не забьёт. В 17-м, 18-м, 19-м и 21-м турах РПЛ «Крылья Советов» играли на выезде, и посмотрите на их результаты — в Краснодаре 0:5, в Калининграде 0:2, в Москве с «Динамо» 0:3, в Нижнем Новгороде 0:3. И в 22-м туре с «Рубином» дома тоже не забили — 0:0. Главный тренер Магомед Адиев покинул клуб несколько дней назад, и это, я считаю, тоже повлияет на результат.

Матчи «Зенита» в этом году дома, их было четыре — с «Балтикой» 1:0, со «Спартаком» 2:0, с махачкалинским «Динамо» 1:0, а также был товарищеский матч в эту паузу, связанную с играми сборных, с «Кайратом» — 2:0. Как видите: 0 пропущенных голов и четыре победы. Второй вариант — победа хозяев с форой (-2). Статистика последних матчей на выезде «КС» тоже подталкивает на этот прогноз.

А мой прогноз на первый тайм. Уверен в том, что «Зенит» решит свои вопросы в первые 45 минут. Учитывая всё вышеперечисленное, а также результаты первых таймов последних домашних матчей, в которых «Зенит» лишь раз не забил в первые 45 минут (это была «Балтика», которая является лучшей командой в чемпионате по пропущенным мячам), я выбираю фору «Зенит» (-1) в первом тайме. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

РПЛ: проверка «Краснодара», везучий «Зенит» и разобравшийся в себе ЦСКА
