«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме с форой (-1) за 2.36.

«С точки зрения прогноза очень лёгкий матч, вариантов полно. И я постараюсь выбрать самый лёгкий. Первый вариант, в котором я уверен на 1000% — это «КС» не забьёт. В 17-м, 18-м, 19-м и 21-м турах РПЛ «Крылья Советов» играли на выезде, и посмотрите на их результаты — в Краснодаре 0:5, в Калининграде 0:2, в Москве с «Динамо» 0:3, в Нижнем Новгороде 0:3. И в 22-м туре с «Рубином» дома тоже не забили — 0:0. Главный тренер Магомед Адиев покинул клуб несколько дней назад, и это, я считаю, тоже повлияет на результат.

Матчи «Зенита» в этом году дома, их было четыре — с «Балтикой» 1:0, со «Спартаком» 2:0, с махачкалинским «Динамо» 1:0, а также был товарищеский матч в эту паузу, связанную с играми сборных, с «Кайратом» — 2:0. Как видите: 0 пропущенных голов и четыре победы. Второй вариант — победа хозяев с форой (-2). Статистика последних матчей на выезде «КС» тоже подталкивает на этот прогноз.

А мой прогноз на первый тайм. Уверен в том, что «Зенит» решит свои вопросы в первые 45 минут. Учитывая всё вышеперечисленное, а также результаты первых таймов последних домашних матчей, в которых «Зенит» лишь раз не забил в первые 45 минут (это была «Балтика», которая является лучшей командой в чемпионате по пропущенным мячам), я выбираю фору «Зенит» (-1) в первом тайме. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».