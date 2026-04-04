«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.01.

«Московские динамовцы, после того как их расхваливали, а они были в лёгкой эйфории, проиграли две встречи кряду — «Спартаку» ответный матч Кубка и «Зениту» в чемпионате. На сей раз «Динамо» сыграет после паузы на сборную дома с «Оренбургом», с одним из аутсайдеров.

«Оренбург» — команда бегущая, мы это прекрасно знаем. Есть Гюрлюк, Томпсон, Пуэбла, достаточно мобильный Савельев, плюс хорошая поддержка из глубины поля. Если динамовцы дадут свободные зоны и пространство этому «Оренбургу», будет очень сложно их сдержать. «Оренбург» в последних двух матчах не забивает — не забил махачкалинцам и не забил московскому «Спартаку», хотя моменты были и там, и там. «Оренбург», конечно, на свои голы наиграл.

Если «Динамо» не будет думать заранее о кубковой игре с «Краснодаром», при полной концентрации и мобилизации у него всё должно быть в порядке. Но вот уверенности в этом у меня нет, даже несмотря на то что «Динамо» играет дома.

Можно рассмотреть вариант «обе забьют и победа «Динамо» за хороший коэффициент 2.70, но я ограничусь вариантом «обе забьют и тотал больше 2.5» мяча» за 2.01. Вполне допускаю, что может быть результативная ничья типа 2:2, если динамовцы соперника недооценят», — приводит слова Генича «РБ Спорт».