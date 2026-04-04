«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России 4 апреля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.71.

«Динамо» начало 2026 год с Роланом Гусевым, но уже не как с временной фигурой, а как с полноценным главным тренером, и начало мощно. Москвичи разгромили «Крылья Советов», а также соседей из «Спартака» и ЦСКА, а затем пусть и скромно, но одержали и четвёртую победу подряд, на сей раз переиграв в Ростове-на-Дону местную команду 1:0. Но дальше случился спад: сначала динамовцы уступили спартаковцам в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, но крупного успеха в первой игре хватило для выхода в следующий раунд. Спустя несколько дней «Динамо» потерпело ещё одно поражение, на сей раз в Петровском парке проиграв «Зениту» 1:3.

«Оренбург» плохо стартовал в нынешнем сезоне и сменил тренера — вместо Владимира Слишковича команду возглавил Ильдар Ахметзянов. С ним не сказать что оренбуржцы обрели стабильность. Весной они в первом же матче вылетели из Кубка России от «Крыльев Советов», завершив выступление в турнире. Но может и к лучшему, потому что в чемпионате у «Оренбурга» дела идут плохо, и ситуацию выправлять нужно срочно, иначе будет поздно. Хотя в первых двух турах после зимней паузы в РПЛ были две победы, но если первая над «Акроном» не вызвала резонанс, то победа над «Зенитом» неделю спустя — скорее да. После двух побед последовали два поражения: сначала в Каспийске от махачкалинского «Динамо», а затем дома от «Спартака».

Эти неудачи оренбуржцев вновь откинули в зону вылета, а учитывая, как играют прямые конкуренты (кроме «Сочи»), шанс составить пару команде Осинькина высок. К сожалению для поклонников «Оренбурга», Москва — не то место, где очки даются легко, а тут ещё и «Динамо» проиграло дважды подряд, и аура непобедимости команды при Ролане Гусеве улетучилась. Да и третья неудача подряд — это многовато для динамовцев, так боссы клуба могут вновь задуматься о тренерской перестановке», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».