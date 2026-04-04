«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар».

«Лидер чемпионата «Краснодар», уже зная, как сыграет «Зенит» свой матч с «Крыльями», скорее всего, тот победу одержит и выйдет на первое место в турнирной таблице, отправляется в гости к «Ахмату» в Грозный. «Краснодар» обескровлен немножечко — нет Дугласа Аугусто, Сперцяна, Са. А играть предстоит с «Ахматом», который весной ещё ни одного матча не проиграл. Для Черчесова такие встречи очень принципиальные, репутационные. И «Ахмат» — один из самых неудобных соперников для «Краснодара» в последние годы. Думаю, и здесь картина будет примерно той же.

У «Ахмата» цепкая команда с подвижной группой атаки. И «Краснодару» будет очень и очень сложно в этом матче. Вообще ожидаю игру не очень результативную, плотную, тесную в середине поля.

«Краснодар» сыграл товарищеский матч с «Амкалом», но вряд ли он какую-то пищу для размышлений серьёзную даст перед этой встречей.

В общем, в отсутствие нескольких ведущих игроков, после того как Кордоба съездил в США и, возможно, ещё не успел пройти адаптацию, будет сложно «Краснодару». «Ахмат» может вполне этим воспользоваться.

Поэтому мой прогноз — «Ахмат» не проиграет» за 1.87. Отталкиваюсь от возможностей «Ахмата», к тому же он играет дома», — приводит слова Генича «РБ Спорт».