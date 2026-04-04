«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на встречу РПЛ в Грозном

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.84.

«Матч ближайшего тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» пройдёт в Грозном, где ожидаются хорошие погодные условия и качественное поле. Это важно, потому что обе команды смогут показать то, что нарабатывали во время паузы на матчи сборных. «Ахмат» при Станиславе Черчесове стал очень организованной командой с понятным игровым рисунком и уже успел преподнести несколько сюрпризов, включая победу над «Зенитом» в первом же матче под его руководством.

«Краснодар» подходит к игре в статусе одного из главных претендентов на чемпионство, но команда столкнулась с потерей Эдуарда Сперцяна, который получил травму в сборной Армении. Это ощутимый удар по атакующему потенциалу, учитывая не самую широкую обойму. Тем не менее до паузы «Краснодар» выглядел очень уверенно, его форма производила сильное впечатление.

С учётом стиля обеих команд не жду открытого футбола. «Ахмат» дома играет дисциплинированно и компактно, «Краснодар» тоже умеет контролировать игру без лишнего риска. Поэтому матч, скорее всего, получится напряжённым и с ограниченным количеством моментов. В такой ситуации логично рассмотреть вариант с тем, что мы увидим в этой встрече максимум два забитых мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».