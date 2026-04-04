«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.80.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

«Я думаю, «Манчестер Сити» ведь уже один кубок в этом году выиграл, обыграв «Арсенал». Поэтому, скорее всего, захотят забрать и второй. Если говорить о чемпионате, то, наверное, отставание от «Арсенала» уже слишком большое и шансов догнать лондонцев немного. Похоже, что чемпионство подопечные Артеты уже не отдадут. Поэтому «Манчестер Сити» сейчас может сделать акцент именно на Кубках.

Понятно, что это команда с большими задачами, и даже если чемпионство уходит, нужно брать трофеи. Поэтому я думаю, что в таком матче «Манчестер Сити» выйдет максимально сильным составом. Всё-таки это 1/4 финала, да ещё и с «Ливерпулем». Думаю, что и «Ливерпуль» тоже сыграет основой, максимум возможна минимальная ротация на одну-две позиции. Плюс подопечные Гвардиолы играют дома, и это важный фактор. При своих болельщиках они всегда действуют увереннее, контролируют мяч и создают давление.

«Ливерпуль» — конечно, команда серьёзная, крепкая, умеет играть такие матчи, но, на мой взгляд, по подбору исполнителей «Манчестер Сити» всё-таки чуть сильнее. Поэтому я считаю «Манчестер Сити» фаворитом в этом матче. Думаю, игра будет непростой, но за счёт класса и домашнего поля «Сити» должен добиваться результата и проходить дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

