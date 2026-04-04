«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Испании

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.43.

«Главная интрига этой игры — кто и чем пожертвует. «Барселона» имеет запас в четыре очка от «Реала» и может позволить себе осечку в Примере ради Лиги чемпионов. «Атлетико» же ждёт дикий отрезок — пять матчей за 14 дней, включая три игры с «Барсой», «Севилья» и финал Кубка. Экономить силы будут оба гранда, но игра при своих трибунах не позволит «матрасникам» совсем закрываться. Учитывая, что уже в среду команды сойдутся в ЛЧ, никто не станет гнать лошадей вперёд, однако и отдавать матч сопернику без борьбы не захочет. Оборона хозяев в последних домашних играх пропускает регулярно. С другой стороны, сам «Атлетико» при своих болельщиках всегда опасен на контратаках — даже в эконом-режиме найдётся момент для гола. Так что обе команды вполне смогут забить», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».