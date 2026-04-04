Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Испании
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.43.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

«Главная интрига этой игры — кто и чем пожертвует. «Барселона» имеет запас в четыре очка от «Реала» и может позволить себе осечку в Примере ради Лиги чемпионов. «Атлетико» же ждёт дикий отрезок — пять матчей за 14 дней, включая три игры с «Барсой», «Севилья» и финал Кубка. Экономить силы будут оба гранда, но игра при своих трибунах не позволит «матрасникам» совсем закрываться. Учитывая, что уже в среду команды сойдутся в ЛЧ, никто не станет гнать лошадей вперёд, однако и отдавать матч сопернику без борьбы не захочет. Оборона хозяев в последних домашних играх пропускает регулярно. С другой стороны, сам «Атлетико» при своих болельщиках всегда опасен на контратаках — даже в эконом-режиме найдётся момент для гола. Так что обе команды вполне смогут забить», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Матч недели в Ла Лиге «Атлетико» — «Барселона»: не надейся, «Реал»
Матч недели в Ла Лиге «Атлетико» — «Барселона»: не надейся, «Реал»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android