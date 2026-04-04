«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.80.

«У команд начинается финишная прямая. Уже на следующей неделе Лига чемпионов, поэтому, конечно, многие будут держать это в голове, где-то подстраховываться и распределять силы, потому что сейчас такой отрезок, где любая ошибка может стоить очень дорого. Мы уже видим, что происходят кадровые потери, например, Рафинья у «Барсы». Тренеры это учитывают, стараются лишний раз не рисковать, особенно перед такими важными матчами, потому что цена ошибки слишком высокая, последствия могут быть серьёзными.

Но при этом никто не выходит спустя рукава. Все понимают, что эти очки могут решить очень многое, особенно для тех, кто ещё сохраняет шансы на высокие места. Поэтому здесь будет борьба, несмотря на мысли о еврокубках, потому что потерянные очки потом уже не вернёшь. Плюс психологическое давление, ожидания и ответственность за результат также влияют на игру и могут сказаться в ключевые моменты встречи.

«Атлетико» в этом плане вообще находится в ситуации, где отступать уже некуда. Это один из последних шансов зацепиться за чемпионскую гонку, поэтому они будут играть максимально собранно и агрессивно, без оглядки. Думаю, матч получится напряжённым, вполне возможен ничейный результат — 1:1 или 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».