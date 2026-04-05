«Спартак» — «Локомотив»: стал известен фаворит главного матча тура РПЛ

5 апреля состоится матч 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.15, а победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.