«Интер» — «Рома»: букмекеры оценили шансы команд

5 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.67, а победа «Ромы» оценивается коэффициентом 5.72. Ничейный исход можно найти в линии за 4.03.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.