«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.90.

Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

«Настоящая сеча, битва нас ждёт в Нижнем Новгороде, где «Пари НН» сыграет с «Ростовом». Команды соседствуют в турнирной таблице, на два очка «Ростов» сейчас «Пари НН» опережает. Но все мы прекрасно знаем, какие финансовые сложности у «Ростова» сейчас. Как там команда будет добираться, как она будет питаться, где она будет жить? В долг жил «Ростов», и с этими долгами надо рассчитываться. Но вот сейчас с финансами действительно большая проблема. Это всё не может не беспокоить игроков, которым не платят деньги, положенные по контракту, а всё время кормят завтраками. Постоянно идут отсрочки.

«Пари НН» — финансово крепкая команда, плотно и уверенно стоящая на ногах и очень неплохо смотрящаяся этой весной, особенно в домашних матчах. Да и в выездных тоже, кроме выезда в Краснодар, «Пари» смотрелся бодро. И «Ростову» будет очень сложно. Но любой матч «Ростова» — это игра «низовая», игра, где мало забивают, где часто включается VAR, а судьи меняют решения. VAR часто вмешивается в матчи с участием «Ростов», это глупо отрицать.

Сложный матч для прогноза, скорее всего, «низовая» игра нас ждёт. Тем не менее мне не кажется, что это будет 0:0. Я думаю, что 1-2 гола в матче за 1.9 — очень хороший вариант. 1:0, 2:0, 1:1 — всё это реально. В ту или другую сторону может качнуться в этом матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

