Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: ТМ 8.5 удара в створ за 1.80.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

«Жду от этого матча тяжелой и неуступчивой борьбы. Команды ведут борьбу за выживание, их разделяют всего два очка: «Нижний» может догнать и обойти «Ростов» в случае победы. При этом «Ростов» явно недобирает очков на старте 2026 года — всего одна ничья с «Балтикой», а главное, команда почти не забивает: в пяти матчах, включая кубковую игру с Махачкалой, всего два мяча — катастрофически низкая результативность. У «Нижнего», напротив, шесть очков, и ситуация выглядит заметно лучше, чем сразу после зимней паузы.

В такой ситуации «Ростов» будет выжимать максимум, поэтому нас ждет максимально боевитый матч без явного фаворита с большим количеством борьбы и единоборств. По фолам здесь напрашивается «верх», но планка выставлена слишком высоко — около 28.5, поэтому брать этот вариант рискованно. При этом вряд ли стоит ждать большого количества опасных моментов. «Ростов» сыграет максимально закрыто, дисциплинированно и компактно, что напрямую влияет на статистику ударов.

У «Нижнего» показатели по ударам в створ нестабильные, но ключевой фактор — именно стиль соперника. У «Ростова» в четырёх матчах чемпионата только один верх по ударам в створ (в игре против «Краснодара»), остальные встречи — «низовые», причём зачастую уверенные. С учётом характера матча и игрового стиля гостей логично ожидать небольшое количество точных ударов. Поэтому оптимальный вариант — «низ» по ударам в створ», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
РПЛ: дерби «Спартак» — «Локомотив» и топовый Талалаев
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android