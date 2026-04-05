«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: ТМ 8.5 удара в створ за 1.80.

«Жду от этого матча тяжелой и неуступчивой борьбы. Команды ведут борьбу за выживание, их разделяют всего два очка: «Нижний» может догнать и обойти «Ростов» в случае победы. При этом «Ростов» явно недобирает очков на старте 2026 года — всего одна ничья с «Балтикой», а главное, команда почти не забивает: в пяти матчах, включая кубковую игру с Махачкалой, всего два мяча — катастрофически низкая результативность. У «Нижнего», напротив, шесть очков, и ситуация выглядит заметно лучше, чем сразу после зимней паузы.

В такой ситуации «Ростов» будет выжимать максимум, поэтому нас ждет максимально боевитый матч без явного фаворита с большим количеством борьбы и единоборств. По фолам здесь напрашивается «верх», но планка выставлена слишком высоко — около 28.5, поэтому брать этот вариант рискованно. При этом вряд ли стоит ждать большого количества опасных моментов. «Ростов» сыграет максимально закрыто, дисциплинированно и компактно, что напрямую влияет на статистику ударов.

У «Нижнего» показатели по ударам в створ нестабильные, но ключевой фактор — именно стиль соперника. У «Ростова» в четырёх матчах чемпионата только один верх по ударам в створ (в игре против «Краснодара»), остальные встречи — «низовые», причём зачастую уверенные. С учётом характера матча и игрового стиля гостей логично ожидать небольшое количество точных ударов. Поэтому оптимальный вариант — «низ» по ударам в створ», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».