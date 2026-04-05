«Динамо» Мх — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 5 апреля

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Балтика».

Ставка: «Динамо» Мх забьёт ровно 1 гол за 2.54.

«Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Балтикой» в ближайшем туре у себя в Каспийске. Пока не очень понятно, какие там последствия были у наводнения в Дагестане, как отреагировало поле, да и вообще, было ли поле как-то задействовано и пострадало ли. Но газон в Махачкале — это всегда тема для разговора, насколько поле там готово или не готово.

Но и соперник для Махачкалы очень непростой. Да, без Андрея Талалаева на бровке, но «Балтика» на ходу, «Балтика» очень прилично выглядит. В последних двух матчах две победы, причём сухие победы — над ЦСКА и «Сочи». И здесь «Балтика» будет явным фаворитом. Но Махачкала дома может упереться, плюс такой подкожный футбол у махачкалинского «Динамо», команда не то чтобы подстраивается под соперника, просто порой навязывает свою волю.

Учитывая, что «Балтика» мало пропускает, я думаю, здесь тоже большого количества голов ждать не стоит. Но мне не кажется, что Махачкала в этот раз «Балтике» не забьёт. Мой прогноз — «Динамо» Махачкала забьёт ровно 1 гол за 2.54», — приводит слова Генича «РБ Спорт».