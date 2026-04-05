«Динамо» Мх — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Балтика».

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.52.

«Махачкалинское «Динамо» зимой сменило тренера, вместо Хасанби Биджиева команду из Дагестана возглавил Вадим Евсеев. И поначалу всё было неплохо: динамовцы выбили из Кубка России «Ростов», а в РПЛ обыграли «Рубин» и «Оренбург». Правда, была и неудача — поражение в Самаре от «Крыльев Советов». Два последних матча для махачкалинцев сложились неудачно. Сначала они завершили участие в Кубке России, вылетев из Пути регионов от «Зенита» в Санкт-Петербурге, а затем в Москве ничего не смогли поделать против армейцев, уступив им 1:3.

«Балтика» — главное открытие нынешнего сезона, если кому-то казалось, что после зимней паузы команда Андрея Талалаева просядет, то первые весенние матчи не стали тому подтверждением. Калининградцы дважды проиграли «Зениту»: сначала в РПЛ, а потом от петербуржцев вылетели из Кубка России. Дальше «Балтика» сыграла вничью в Ростове-на-Дону, а затем одержала две победы подряд. Дома калининградцы с минимальным счётом одолели московских армейцев, а туром позже также на своём поле «Сочи» — 4:0.

«Балтика» ведёт борьбу за призовые места, сейчас она пятая, но всего в двух баллах от тройки. Махачкалинцы в нижней части турнирной таблицы, сейчас они идут вровень с «Крыльями Советов», но имеют игру в запасе, поэтому ближайший матч важен вдвойне. При этом «Динамо» неплохо смотрится на своём поле, но «Балтика» — соперник неудобный. И всё же я выберу хозяев, им сейчас нужнее», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».