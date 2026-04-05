«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: 3-4 гола в матче за 2.75.

«Главный матч тура по вывеске, встреча тура — это игра на «Лукойл Арене», это дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». И что здесь можно сказать? Надо ждать голевой феерии, потому что последние матчи 4:2, 3:1, 3:2. Как правило, футбол результативный, и оборона не дорабатывает, проигрывает атаке.

«Спартак» спокойненько провёл эту паузу, отпустив нескольких игроков в расположение сборной. Ливай вернулся довольный, потому что отличился за сборную Тринидада и Тобаго, Бонгонда — участник чемпионата мира в составе сборной ДР Конго. И в сборной России Умяров и Литвинов свои игровые минуты получили. В общем, тут со «Спартаком» всё более менее понятно. Непонятно, по какой тактике будет играть «Спартак», какую схему планирует использовать. Будет это три защитника, как в Оренбурге, или это будет что-то гибридное, как с «Зенитом». В общем, любопытно посмотреть. Карседо был номинирован на звание одного из лучших тренеров марта, потому что «Спартак» в РПЛ смотрелся неплохо, одержал три победы в четырёх матчах.

У «Локомотива» российский костяк, русский костяк. Блестящая игра была проведена с «Акроном», победа 5:1, но там соперник многое «Локомотиву» позволил создать. Но вылет из Кубка до сих пор болельщики, наверное, Галактионову простить не могут.

Учитывая, что команды результативно играют в последнее время, я думаю, вариант «3-4 гола в матче» за коэффициент 2.7 — очень неплох. Я бы ещё рассмотрел «3-5 забитых мячей» за коэффициент чуть пониже, но 2:1, 3:1 точно может быть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».