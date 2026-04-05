«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата России

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата России
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 1.5 в обоих таймах за 4.50.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Спартак» и «Локомотив» между собой всегда играют результативно, и этот матч не будет исключением. «Спартаку» практически ничего не надо, но борьба за результат существует. «Локомотив» всё-таки борется за чемпионство, но никогда не закрывается. Поэтому тотал обоих таймов больше 1.5, это первая ставка.

И вторая: чистая победа «Спартака». «Локомотиву» тяжело даются матчи против команд, у которых поставлена игра в атаке. А сам «Локомотив» не в порядке в обороне, и «Спартак» может сам забирать мяч. Это не «Акрон», который даёт всё делать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

