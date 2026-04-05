«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Анатолия Катрича на игру РПЛ в Москве
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.24.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
«Несмотря на яркую статистику «верховых» матчей обеих команд, это дерби рискует стать исключением. Хозяева при девятиматчевой домашней серии без поражений сделают ставку на контроль и дисциплину в экономрежиме, а не на открытый матч, тем более через два дня гостевая встреча на Кубок в Санкт-Петербурге. Гости также не полезут в авантюру. Слишком часто в последних очных встречах пробивался тотал больше 3.5, что только повышает шансы на «низ» сейчас — статистика имеет свойство обрываться. Жду тактической борьбы с минимумом моментов», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
