«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на игру 23-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» за 1.87.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Наступает финишная прямая для команд. Здесь уже, как говорится, не до разговоров, потому что каждая игра решающая. Не знаешь, как сложится матч, что будет по игре, кто в каком состоянии подойдёт, но одно понятно — настрой будет максимальный. Тем более когда речь идет о таких командах, как «Спартак», где всегда повышенное внимание и давление. Конечно, многие будут болеть за «Спартак», и я тоже надеюсь, что команда справится с этой ситуацией, потому что сейчас важно не просто играть, а именно добывать результат, особенно дома, где должна быть поддержка и где нужно показывать характер.

Думаю, что игра получится непростой, с моментами у обеих команд. Вполне допускаю, что обе забьют, потому что сейчас оборона редко у кого действует идеально. Но за счёт класса и концентрации «Спартак» должен дожимать, плюс фактор трибун тоже может сыграть свою роль в ключевые моменты. В таких матчах часто всё решает один эпизод, одна ошибка или, наоборот, индивидуальное мастерство.

Я бы поставил на счёт где-то 2:1 в пользу «Спартака». Хочется верить, что команда проведёт более цельный матч, без провалов по ходу встречи, и доведёт дело до победы. Сейчас как раз тот момент, когда нужно показывать стабильность и забирать свои очки, потому что дальше может быть уже поздно что-то исправлять», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

