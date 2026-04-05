«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на центральный матч тура в РПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» за 1.87.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Надо смотреть так, что и «Спартак», и «Локомотив» уже, наверное, не борются за чемпионство. Есть «Зенит» и «Краснодар», которые, скорее всего, между собой разыграют золото. А «Спартак» и «Локомотив», на мой взгляд, из этой гонки выпали. Но это всё равно московское дерби, и здесь уже совсем другая история — не таблица, а принципиальное противостояние, где каждая команда хочет доказать, что она сильнее именно здесь и сейчас.

Я думаю, в этом матче будет много забитых мячей, 3-4 точно. «Локомотив» — одна из самых результативных команд, «Спартак» тоже любит атаковать и создавать моменты. Это команды, которые не сидят в обороне, а играют вперёд, поэтому игра, скорее всего, будет открытая, с моментами у обеих сторон, без какой-то осторожности. Плюс фактор дерби и полный стадион. Команды будут играть на эмоциях, на характере, потому что такие матчи всегда принципиальные. И даже если нет турнирного давления, никто уступать не будет.

Для меня это примерно равные команды, но я всё-таки отдам предпочтение «Спартаку». За счёт домашнего поля и поддержки трибун они смогут забрать игру. Думаю, матч будет очень тяжёлый, но «Спартак» должен дожать и победить своего соперника», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

