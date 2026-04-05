«Интер» — «Рома»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Рома».

Ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 3.5 за 3.10.

«Итальянская Серия А порадует нас в воскресенье матчем «Интер» — «Рома». 31-й тур, всего восемь матчей до конца чемпионата, в котором «Интер» идёт на первом месте. Но в последнее время результаты «Интера» совсем не радуют. После поражения от норвежского «Будё-Глимт» и вылета из Лиги чемпионов миланцы провели пять официальных матчей и лишь раз одержали победу. Дома с «Дженоа» в чемпионате 2:0. В марте провели четыре игры, и побед не было: с «Комо» 0:0 (1/2 финала Кубка Италии, первый матч), с «Миланом» 0:1, с «Аталантой» 1:1 и с «Фиорентиной» 1:1. И теперь у «Интера» преимущество над идущим на втором месте «Миланом» уменьшилось до шести очков. Но, учитывая расписание оставшихся матчей, «Интер» до чемпионства дотянет, уверен на 100%.

У «Ромы» плюс-минус такая же ситуация с результатами. В марте вылет из ЛЕ от «Болоньи», два поражения в чемпионате в гостях (от «Комо» и «Дженоа» по 1:2), ничья с «Юве» 3:3 и единственная победа в последнем матче перед паузой на игры сборных дома над «Лечче» 1:0. «Рома»— шестая в таблице, на пятом «Юве» с таким же количеством очков. До четвёртого, на котором «Комо», три очка. Напомню, первые четыре места дают право участвовать в ЛЧ-2026/2027. Есть за что побороться.

История противостояния между клубами в пользу миланцев. В девяти последних матчах «Интер» одержал семь побед и лишь дважды проиграл. Как видите, не было ни одного ничейного результата! И я предлагаю рассмотреть ничейный исход в этой игре. Команды не в идеальном состоянии, это раз. Второе, двухнедельная пауза и отсутствие большого количества игроков в расположении своих команд по причине отъезда в свои сборные. Поэтому я выбираю комбинированный вариант — «Рома» не проиграет и будет забито максимум два мяча. Много голов и победу «Интера» в этом матче не жду! Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».