«Монако» — «Марсель»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги 1
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Марсель».
Ставка: победа «Марселя» за 3.26.
Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Головин – 59' 2:0 Балогун – 74' 2:1 Гуири – 85'
«Марсель» на три очка опережает «Монако» и находится на третьей, лигочемпионской строчке. В последнем туре провансальцы оступились дома, уступив «Лиллю» (1:2), но до этого они одержали три победы в чемпионате подряд. Важнейший психологический козырь гостей — их последняя очная встреча: «Марсель» уже побеждал в этом сезоне «Монако» со счётом 1:0. Гостям крайне важно реабилитироваться за поражение от «Лилля» и не подпустить конкурентов в борьбе за ЛЧ. Думаю, у них получится во второй раз за сезон одержать победу над монегасками», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
