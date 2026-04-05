«Монако» — «Марсель»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги 1

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Марсель».

Ставка: победа «Марселя» за 3.26.

«Марсель» на три очка опережает «Монако» и находится на третьей, лигочемпионской строчке. В последнем туре провансальцы оступились дома, уступив «Лиллю» (1:2), но до этого они одержали три победы в чемпионате подряд. Важнейший психологический козырь гостей — их последняя очная встреча: «Марсель» уже побеждал в этом сезоне «Монако» со счётом 1:0. Гостям крайне важно реабилитироваться за поражение от «Лилля» и не подпустить конкурентов в борьбе за ЛЧ. Думаю, у них получится во второй раз за сезон одержать победу над монегасками», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».