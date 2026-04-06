«Ювентус» — «Дженоа»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа».

Ставка: победа «Дженоа» за 9.10.

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» при Спаллетти выдал ровный отрезок, но весной команду накрыл системный кризис: поражения от «Аталанты», «Интера» и вылет из ЛЧ после 2:5 от «Галатасарая» вскрыли все язвы. «Дженоа» при Де Росси — это уже не та команда, которая провалила старт сезона. «Грифоны» превратились в крепкого середняка: в 2026 году пять сухих матчей и прибавили в атаке (1.5 гола в среднем). В ситуации, когда фаворит переоценён букмекерами, а аутсайдер набрал форму и умеет терпеть, можно сыграть на этом. Гости только и ждут шанса на дерзкий подвиг. Сенсация назрела», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

«Ювентус» — «Дженоа». Спаллетти найдёт выход
