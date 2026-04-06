«Спартак» выиграл у «Локомотива» — 2:1. Сыграл коэффициент 11.0

«Спартак» победил «Локомотив» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1 на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Первый мяч в матче забил защитник гостей Сесар Монтес на 23-й минуте. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сравнял счёт, реализовав пенальти на 66-й минуте. Защитник «Локомотива» Евгений Морозов был удалён на 72-й минуте за вторую жёлтую карточку. Вингер хозяев Пабло Солари забил на 83-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1.

