Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» выиграл у «Локомотива» — 2:1. Сыграл коэффициент 11.0

Комментарии

«Спартак» победил «Локомотив» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1 на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Материалы по теме
«Спартак» перевернул дерби с «Локо»! Камбэк, удаление, тьма моментов — тут было всё
«Спартак» перевернул дерби с «Локо»! Камбэк, удаление, тьма моментов — тут было всё

Первый мяч в матче забил защитник гостей Сесар Монтес на 23-й минуте. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сравнял счёт, реализовав пенальти на 66-й минуте. Защитник «Локомотива» Евгений Морозов был удалён на 72-й минуте за вторую жёлтую карточку. Вингер хозяев Пабло Солари забил на 83-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1.

Ставки на победу «Спартака» принимались с коэффициентом 2.17: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2170 рублей. Победа «Локомотива» шла за 3.22, ничья — за 3.93.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.78, на «обе забьют» — 1.65, на красную карточку — 4.00. Точный счёт 2:1 в пользу красно-белых оценивался в 11.0.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android