«Сочи» — «Рубин»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сочи» — «Рубин».

Ставка: ТМ 22.5 удара за 1.85.

«Встреча двух команд, которые явно ждали паузу на матчи сборных. Для «Сочи» она была жизненно необходима: команда попала в крутое пике, проиграла все четыре матча после рестарта, при том что в играх со «Спартаком» и «Краснодаром» были отдельные позитивные моменты, но результата это не дало — ноль очков. В такой ситуации этот матч приобретает ключевое значение: ещё одно поражение может окончательно добить команду психологически. «Рубину» пауза тоже пошла на пользу — удалось частично закрыть кадровые проблемы, и главное событие — возвращение Даку, пусть пока и со скамейки. При этом казанцы и без него выглядели достойно: победы над «Краснодаром» и «Локомотивом», несмотря на сложные кадровые условия.

По стилю «Рубин» остается очень прагматичной и сдержанной командой: играет строго, компактно и даёт низкие показатели по ударам и ударам в створ. В первых четырёх матчах весеннего отрезка максимум по ударам в створ на двоих с соперником — семь. Это было против «Краснодара», который сам по себе даёт высокий темп. При этом «Сочи» обычно играет более «верховые» матчи, но зачастую за счёт того, что позволяет много бить по своим воротам. В этой встрече, скорее всего, именно фактор «Рубина» будет определяющим.

С учетом турнирной ситуации «Сочи» тоже не будет раскрываться — цена ошибки слишком высока, поэтому ожидаю осторожный и закрытый матч с большим количеством борьбы и небольшим числом опасных моментов. По ударам в створ линия занижена — тотал 7.5 выглядит рискованно, даже с учётом статистики «Рубина». А вот по общему количеству ударов вариант выглядит интереснее: у казанцев в четырёх матчах ни разу не было больше 20 ударов на двоих, и в целом темп игр у них низкий. Поэтому оптимальный вариант именно с «низом» по ударам в матче», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».