Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Сочи» — «Рубин»: прогноз Анатолия Синяева на игру чемпионата России

Экс-арбитр Анатолий Синяев дал прогноз на матч «Сочи» — «Рубин».

Ставка: ТБ 2.5 ЖК во 2-м тайме за 1.84.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игру обслужит Никита Новиков — молодой, 20-летний арбитр. Это его дебют в РПЛ. Более того, Новиков стал первым судьёй-выпускником Академии РФС. Первый профессиональный матч Новиков провёл меньше чем три года назад. На моей памяти это самый стремительный рост арбитра. В нулевых и десятых годах от точки старта до РПЛ редко доходили даже за 10 лет. А тут — за 2.5 года от первого матча во Второй лиге до РПЛ. На его счету в Первой лиге — лишь половина этого сезона. Впрочем, в текущей ситуации Мажич выбирает судей без большого опыта. Отстранения судей буквально заставляют серба выбирать из того, что есть.

Новиков, как я вижу, пытается утвердить свой авторитет через карточки. Так делают многие молодые арбитры. Показывает характер. В Первой лиге в его играх в среднем показывается пять жёлтых за матч. Листопад обычно начинается во втором тайме, когда страсти начинают накаляться. Конечно, «Сочи» уже нечего делать в РПЛ, но они борются с любым соперником, несмотря на результаты. «Краснодар» на «Фиште» забрал три очка лишь на 90+ минуте с пенальти, «Спартак» вышел вперёд лишь на 79-й минуте. И в этих матчах, где у сочинцев оставались какие-то шансы на результат, они не сдавались, заработав восемь жёлтых в двух играх.

Учитывая, что обе команды предпочитают быстрый футбол на контратаках, думаю, будет много фолов, особенно во втором тайме. Игроки устанут, просядут и будут фолить. А за Новиковым дело не будет стоять», — приводит слова Синяева «Ставка ТВ».

