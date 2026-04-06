«Сочи» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 6 апреля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Рубин».

Ставка: победа «Сочи» за 4.15.

«Сочи» — главный аутсайдер нынешнего сезона в элите нашего футбола, команда Игоря Осинькина на зимнюю паузу ушла последней в турнирной таблице. После рестарта чемпионата лучше не стало, в первой встрече 2026 года сочинцы принимали «Спартак» и забили дважды, но этого не хватило даже для ничьей. Далее коллектив Осинькина отправился в Нижний Новгород на матч с прямым конкурентом, однако уступил и там. Дальше «Сочи» на своём поле принимал лидера чемпионата — «Краснодар». Хозяева сравняли счёт за пару минут до конца основного времени, но в компенсированное гости с пенальти победу вырвали. В прошлом туре сочинцы гостили в Калининграде и без шансов уступили «Балтике» 0:4.

«Рубин» зимой сменил тренера, вместо Рашида Рахимова, продолжительный период работавшего в Казани, пришёл Франк Артига. В первой официальной встрече команда из Татарстана уступила махачкалинскому «Динамо» в гостях 1:2. Кто-то сразу начал критиковать руководство клуба, однако дальше «Рубин» показал, что рано делать выводы. В Казань последовательно приезжали претенденты на титул «Краснодар» и «Локомотив». Если команда Мурада Мусаева проиграла 1:2, то столичных футболистов хозяева разгромили. В прошлом туре казанцы гостили в Самаре, и это была одна из самых скучных игр нынешнего сезона. Моментов, по сути, не оказалось, как и голов — ничья 0:0.

У «Рубина» на концовку сезона задач уже нет. Казанцы, московское «Динамо» и «Ахмат» будут распределять места с седьмого по девятое, и вряд ли что-то изменится. «Сочи» до спасительного места уже не хватает 13 очков, а это на четыре больше, чем команда из Красноярского края набрала к 23-му туру. Да и до зоны стыковых матчей 11 очков, что тоже много. В ближайшей встрече для команды Осинькина, возможно, последний матч, когда можно попробовать начать совершать чудо», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».