«Уфа» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

«Уфа» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Уфа» — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.21.

Россия — Лига PARI . 27-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
«Уфа» после зимней паузы стартовала с двух поражений в Первой лиге. Сначала в Нижнекамске уступила «Нефтехимику» 0:2, а неделю спустя в Ярославле «Шиннику», и вновь всухую — 0:1. Специалисты начали поговаривать, что уфимцам вряд ли удастся сохранить прописку во втором по значимости дивизионе, но далее последовали две домашние игры. Сначала «Уфа» переиграла, наверное, главного аутсайдера Первой лиги, «Сокол» из Саратова, а затем ещё одного конкурента в борьбе за выживание — ульяновскую «Волгу». Но в прошлом туре уфимцы вновь проиграли — 0:1 в Красноярске «Енисею».

«Торпедо» проводит непростой сезон, но с другой стороны, разве в последние 20 лет было иначе?! После зимней паузы автозаводцы обыграли «Черноморец» в гостях, а затем проиграли «Родине» на их общей домашней арене. Прошла неделя, и торпедовцы на своем поле разгромили «Нефтехимик» 3:0, а туром позже добились ещё одного успеха, на сей раз неожиданно обыграв «Челябинск» в гостях 1:0. В предыдущий игровой день «Торпедо» принимало хабаровчан в Химках и без особых проблем одержало третью победу подряд, да ещё и разгромную — 4:1.

Это важнейший матч для обеих команд, «Уфа» располагается в зоне вылета и до спасительного 15-го места — три очка. «Торпедо» уже в семи баллах от аутсайдеров, а в случае победы переместится на восьмую строчку и до зоны стыковых матчей будет всего шесть баллов. Дома уфимцы выглядят хорошо, но торпедовцы, кажется, набрали приличный ход», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Безнадёжный «Сочи» и голевой праздник от третьего клуба Ла Лиги
Безнадёжный «Сочи» и голевой праздник от третьего клуба Ла Лиги
