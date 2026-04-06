«Наполи» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Наполи» — «Милан».

«Ещё один принципиальный матч — «Наполи» против «Милана», игра двух лидеров, и такие встречи всегда проходят с особым напряжением. Обе команды понимают цену ошибки, потому что сейчас уже тот этап сезона, где любое потерянное очко может сказаться в конце. Поэтому здесь не стоит ждать открытого футбола с первых минут, скорее, наоборот — будет аккуратная игра с контролем мяча, попытками ловить соперника на ошибках и максимально надёжно действовать в обороне, без лишнего риска и необоснованных авантюр.

Я думаю, что здесь просматривается вариант с ничейным результатом. Причём такая классическая итальянская ничья — 1:1. Когда команды действуют осторожно, но свои моменты всё равно находят. В таких матчах многое решают дисциплина, структура и концентрация на протяжении всей игры, потому что одна ошибка может сразу изменить ход встречи, особенно в концовке, где цена эпизода возрастает в несколько раз.

Как я всегда говорю, всё может решить один эпизод. Кто допустит меньше ошибок, тот, скорее всего, и выиграет. Поэтому либо 1:1, либо будет победа одной из команд максимум в один мяч, где всё решат реализация моментов, хладнокровие и опыт игроков в ключевых ситуациях. Но больше в этой встрече склоняюсь к ничьей», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».