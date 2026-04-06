«Наполи» — «Милан»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру чемпионата Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Наполи» — «Милан».

Ставка: обе забьют и ТМ 3.5 за 3.00.

«Милан» имеет 63 очка, «Наполи» — 62. А на первом месте «Интер», но и у «Милана», и у «Наполи» есть ещё небольшие шансы побороться за чемпионство. Матч первого круга в Милане закончился победой хозяев 2:1. В том матче миланцы выиграли первый тайм 2:0, а после перерыва на 57-й минуте остались в меньшинстве, но пропустили лишь раз. 18 декабря 2025 года команды встречались в рамках Суперкубка Италии в 1/2 финала в Саудовской Аравии. Победа была за неаполитанцами — 2:0.

Первый мяч в той игре забил Давид Нерес, который в начале января получил травму и до сих пор не может восстановиться. А второй мяч в том матче забил Хойлунд, который приехал из сборной Дании в плохом настроении после поражения от Чехии. Так же как и игроки сборной Италии, которые есть в обоих клубах. Напомню, Италия снова осталась без чемпионата мира. Хотел бы обратить ваше внимание на матчи между клубами в Неаполе. Возьмём период с 2020 года. Было проведено семь матчей, и лишь раз победа была за хозяевами! Это случилось в прошлом сезоне в 30-м туре (2:1). 2020 год — 2:2 и 1:3, 2022 — 0:1, 2023 — 0:4, 1:1 (1/4 ЛЧ) и 2:2.

Поэтому первый вариант для прогноза — «Милан» не проиграет. Второй вариант с более высоким коэффициентом — это победа «Милана» с форой (0). А я выбираю комбинированный прогноз — обе забьют и тотал матча меньше 3.5. Предполагаю, что счёт может быть 1:1 или 1:2. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».