«Баффало» — «Тампа»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Баффало» — «Тампа».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.58.

НХЛ — регулярный чемпионат 07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз — Тампа-Бэй Лайтнинг

«Обе команды официально попали в плей-офф. Никита Кучеров провёл очередной не лучший свой матч, но речь не об очках. Если учитывать пропуск двух игр, несколько тяжёлых силовых приёмов, спад в показателях и агрессию «Монреаля», можно предположить, что у него есть проблемы со здоровьем. В понедельник место в воротах, скорее всего, займёт Василевский. Надеяться «Тампе» на второго вратаря не приходится. Одна из главных задач «молний» на данный момент — не попасть на жёсткий «Бостон» в плей-офф.

«Баффало» впервые с 2011 года залетел в плей-офф благодаря хорошему ходу после Олимпиады. Но выезд начался с двух поражений: 1:4 с «Оттавой» и 2:6 — с «Вашингтоном». Матчи были очень разными по сценарию. В одном случае «Сэйбрз» провалили концовку (пропустили три в третьем периоде), а в другом — начало (три в первом).

Месяц назад соперники провели бурную и очень грязную встречу в Баффало: 8:7 по голам, 42:28 по броскам и 45:57 — по штрафным минутам. Отмечаем, что в воротах «Тампы» играл Юханссон. Никита Кучеров набрал 2+1, а Даррен Рэддиш сделал три передачи. Хозяева площадки забили три во втором периоде и четыре — в третьем. Как игра началась с 38 («Сэйбрз») и 37 («Лайтнинг») штрафных минут и одного гола в первом периоде, так и прошла в статусе полной дисфункции.

«Баффало» — не самый удобный соперник для «Тампы» даже в домашних противостояниях. «Молнии» влетели 2:6 в феврале и еле вытянули (4:3 в овертайме) в прошлом феврале. Так что «Сэйбрз» выйдут суперуверенными. С апреля 2024 года команды выходят на верховые тоталы в дуэли: ТБ 5.5 пять раз в шести матчах. Здесь ожидаю продолжения данной серии», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».