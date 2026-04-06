«Сан-Хосе» — «Чикаго»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Чикаго».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.61.

«Оба соперника находятся вне зоны плей-офф, однако 10-е на Западе хозяева площадки всё ещё питают надежды. В пяти недавних матчах с участием «Шаркс» было забито минимум пять голов. У «Чикаго» в шести играх из семи получились тоталы больше шести. Эта встреча ожидаемо пройдёт под девизом «Селебрини против Бедарда».

«Чикаго» официально не попал в плей-офф, зато обыграл на выезде «Сиэтл» 4:2. Илья Михеев (15+16) набрал 1+1, а Коннор Бедард сделал голевую передачу для гола Ильи в пустые ворота. Команда забила немного меньше, чем оппонент (200 против 231), зато пропускает от души (253 против 267). Победа над «Кракеном» стала первой в пяти гостевых встречах. Правда, «акулы» также не отличаются стабильностью на своей территории: восемь игр и три победы.

«Сан-Хосе» в предыдущем матче уступал 0:3 «Нэшвиллу» уже после первого периода, дважды пропустив в меньшинстве и сделав всего лишь пять бросков. В третьем отрезке хозяева пропустили ещё три шайбы, включая одну в большинстве. В составе были заиграны четыре россиянина: вратарь Аскаров, защитники Орлов и Мухамадуллин, а также нападающий Чернышов (5+9 в 21 матче), но только Дмитрий Орлов набрал очко — сделал голевой пас. Итог — 3:6 и первое поражение в пяти играх.

Коллективы пересекались в феврале в Чикаго с уверенной победой хозяев 6:3. В истории очных встреч есть большой перевес в сторону крупных тоталов. По сути, обеим командам уже нечего терять, шансы «Сан-Хосе» на выход в плей-офф минимальны, но есть. Команда будет бороться. У обоих соперников хороший запас быстрых и дерзких нападающих и ненадёжной обороны, а также они пропускают больше трёх и забивают больше двух за вечер. Поэтому игра должна получиться насыщенной на события, так что здесь все предпосылки на крупный тотал», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».