В КПРФ предложили резко повысить целевые отчисления букмекеров

Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о повышении размера целевых отчислений российских букмекеров на поддержку спорта.

Документ предусматривает увеличение ставки отчислений до 10% от выручки. Минимально допустимый показатель — 50 млн рублей в квартал. Сейчас букмекеры выплачивают 2,25% от выручки, минимальная сумма составляет 30 млн рублей. С 2028 года ставка вырастет до 2,5%.

Авторы законопроекта — депутаты КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов. В качестве причин увеличить целевые отчисления они называют рост прибыли операторов ставок, расширение деятельности букмекеров и использование букмекерами спорта для получения доходов.