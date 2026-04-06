В КПРФ предложили резко повысить целевые отчисления букмекеров
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о повышении размера целевых отчислений российских букмекеров на поддержку спорта.
Документ предусматривает увеличение ставки отчислений до 10% от выручки. Минимально допустимый показатель — 50 млн рублей в квартал. Сейчас букмекеры выплачивают 2,25% от выручки, минимальная сумма составляет 30 млн рублей. С 2028 года ставка вырастет до 2,5%.
Авторы законопроекта — депутаты КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов. В качестве причин увеличить целевые отчисления они называют рост прибыли операторов ставок, расширение деятельности букмекеров и использование букмекерами спорта для получения доходов.
