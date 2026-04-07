Стал известен фаворит матча «Реал» Мадрид — «Бавария»

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.22. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.94.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.