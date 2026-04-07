Букмекеры оценили шансы «Спортинга» победить «Арсенал» в Лиге чемпионов

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.90. Победа «Спортинга» оценивается коэффициентом 4.62. Ничейный исход можно найти в линии за 3.62.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.