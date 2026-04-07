Названы шансы ЦСКА победить «Крылья Советов» в Кубке России

7 апреля состоится матч полуфинала Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.79. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.60.

Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.