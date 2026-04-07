«Лига Ставок» провела ребрендинг – изменились визуал и подход к продукту

«Лига Ставок» объявила о ребрендинге. Букмекерская компания изменила не только визуальный стиль, но и сделала фокус на технологиях и эксклюзивных предложениях.

Символом обновления стал зелёный свет. По задумке, он передаёт сигнал на движение вперёд и стремление к прогрессу и инновациям. Он приводит в движение целые города, наполняет эмоциями игроков и стадионы и подсвечивает уникальные возможности для клиентов.

Компания изменила подход к продукту и первой на рынке российского беттинга начала использовать социализацию в коммуникации с аудиторией. Поэтому в обновлении сделан упор на инновационные решения и уникальные продукты.

Директор по маркетингу «Лиги Ставок» Виктория Алеманова назвала ребрендинг важной и осознанной ступенью эволюции бренда: «Мы долго искали баланс: как обновить бренд, но не потерять то, за что нас любят игроки. И нашли свою формулу. Во‑первых, серьёзно прокачали продукт — сделали мобильное приложение ещё удобнее, добавили фишки, которых нет у конкурентов. Во‑вторых, переосмыслили нашу визуальную идентичность, превратив наш зелёный цвет в СВЕТ. Он символизирует то, что мы делаем — подсвечиваем возможности, даём старт новым победам, ведём игроков вперёд. Это отражение нашей сути — мы сохраняем энергию и традиции «Лиги», но при этом становимся более технологичными, дерзкими и амбициозными».