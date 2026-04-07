«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: один-два гола в матче за 2.00.

«В матче на выбывание в полуфинале Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» под руководством Сергея Булатова проведут первый домашний матч под руководством этого исполняющего обязанности главного тренера, сыграют против ЦСКА. ЦСКА второй раз подряд сыграет в Самаре. Челестини говорил после матча с «Акроном», что поле не в лучшем состоянии, даже несмотря на то что по телевизионной картинке оно выглядит зелёным. Но поле достаточно тяжёлое и кочковатое, поэтому разрушать на нём будет гораздо легче, чем созидать.

Булатов доволен был игрой своей команды в Петербурге, хоть и проиграли 1:2 «Зениту». Но здесь на кону выход в финал Пути регионов и возможность подзаработать нехилую сумму денег за выход в этот финал. «Крылья» уже достаточно далеко забрались, у них нет такой однозначной задачи, как у ЦСКА — побороться за трофей. Тем не менее армейцам будет очень непросто.

ЦСКА не очень понравился в матче с «Акроном», вряд ли что-то за пару дней может измениться. Кисляк сейчас не в лучшем состоянии, это видно. Баринов себя по-прежнему в новой команде ищет. Обляков тоже не лучшим образом выглядит. В общем, мне кажется, будет тяжёлый матч для обеих команд. И если и будут голы в этой встрече, то не больше двух.

Я бы поставил на вариант «один-два гола в матче» за коэффициент «двойка». Мне кажется, получится такой «тяни-толкай», здесь уже кому больше повезёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».