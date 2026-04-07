«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка России в Самаре

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 4.5 ЖК за 1.65.

«Важнейшая игра в первую очередь для ЦСКА: в текущей ситуации для команды крайне важно продолжать борьбу за Кубок. «Крыльям» сейчас важнее решать задачи в чемпионате и бороться за выживание, хотя уже был пример с матчем против «Локомотива», где они сумели удивить. После отставки Магомеда Адиева обязанности главного тренера исполняет Сергей Булатов, и в игре с «Зенитом» команда выглядела достойно — уступая 0:2, смогла вернуть интригу, пусть и без результата. При этом в матче ожидается ротация с обеих сторон, но у ЦСКА она ограничена дисквалификациями Мойзеса и Рейса после игры с «Краснодаром».

Важно отметить, что после эмоциональных матчей с «Краснодаром» и «Балтикой» ЦСКА стал действовать заметно спокойнее: в играх против Махачкалы и «Акрона» были низовые показатели по жёлтым карточкам. Ранее всплески по карточкам были обусловлены конкретным сценарием и накалом, но сейчас команда выглядит более сдержанной. У «Крыльев» же, в целом, по сезону только в одном матче 2026 года был пробит тотал больше 4.5 карточек — как раз в игре с «Локомотивом».

С учетом характера предстоящей встречи и текущего состояния команд, ожидаю более спокойный сценарий без перегруза по жёсткости. Поэтому логично рассматривать вариант с низом по желтым карточкам, особенно учитывая завышенные ожидания линии после недавних эмоциональных матчей обеих команд», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».