Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка России в Самаре

Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 4.5 ЖК за 1.65.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важнейшая игра в первую очередь для ЦСКА: в текущей ситуации для команды крайне важно продолжать борьбу за Кубок. «Крыльям» сейчас важнее решать задачи в чемпионате и бороться за выживание, хотя уже был пример с матчем против «Локомотива», где они сумели удивить. После отставки Магомеда Адиева обязанности главного тренера исполняет Сергей Булатов, и в игре с «Зенитом» команда выглядела достойно — уступая 0:2, смогла вернуть интригу, пусть и без результата. При этом в матче ожидается ротация с обеих сторон, но у ЦСКА она ограничена дисквалификациями Мойзеса и Рейса после игры с «Краснодаром».

Важно отметить, что после эмоциональных матчей с «Краснодаром» и «Балтикой» ЦСКА стал действовать заметно спокойнее: в играх против Махачкалы и «Акрона» были низовые показатели по жёлтым карточкам. Ранее всплески по карточкам были обусловлены конкретным сценарием и накалом, но сейчас команда выглядит более сдержанной. У «Крыльев» же, в целом, по сезону только в одном матче 2026 года был пробит тотал больше 4.5 карточек — как раз в игре с «Локомотивом».

С учетом характера предстоящей встречи и текущего состояния команд, ожидаю более спокойный сценарий без перегруза по жёсткости. Поэтому логично рассматривать вариант с низом по желтым карточкам, особенно учитывая завышенные ожидания линии после недавних эмоциональных матчей обеих команд», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android