«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Кубка России 7 апреля

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 3.5 за 5.00.

«ЦСКА, безусловно, фаворит, и первый вариант для прогноза — это победа армейцев. Да, был неудачный период с 8 по 17 марта, когда провели три официальных матча и все три проиграли: 20-й тур, домашний матч 1:4 с московским «Динамо», 21-й тур с «Балтикой» на выезде 0:1 и в Кубке России получили четыре и не забили ни одного в Краснодаре.

Но в последних двух матчах чемпионата с командами из второй части турнирной таблицы было набрано шесть очков. Были обыграны махачкалинское «Динамо» дома 3:1 и «Акрон» на выезде 2:1. Как говорится, жизнь налаживается: Гонду наконец-то забил, конфликт главного тренера и лучшего защитника чемпионата России Мойзеса вроде остался в прошлом. Но Мойзес, а также Матеус Рейс играть не будут по причине дисквалификации.

Хозяева поля имеют проблемы и на поле (результаты в чемпионате, мягко говоря, не очень, всего лишь два очка от зоны вылета), и за его пределами. Теперь уже бывший главный тренер «Крыльев Советов» Адиев был уволен перед матчем с «Зенитом» (поражение 1:2). История мутная, кто прав, а кто виноват, будет ясно в конце сезона. Но моё мнение — «Крылья Советов» уверенно занимают второе место на выход из РПЛ. Да и из Кубка вылетят, сомнений нет.

Выбираю следующий прогноз — победа ЦСКА и ТБ 3.5. Хозяева хотя бы один забьют. Об этом говорит и статистика. ЦСКА «на ноль» в последний раз сыграл в 17-м туре дома с «Оренбургом» (2:0). После этого было проведено 15 игр, включая товарищеские, и хотя бы один армейцы пропускали. Не забываем и про отсутствие двух игроков обороны у ЦСКА! Но забьют армейцы 2-3 точно. И можно рассмотреть гол Гонду! Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».