«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Лиге чемпионов первые четвертьфинальные матчи. И лиссабонский «Спортинг» у себя дома сыграет против лондонского «Арсенала». Явный фаворит, просто явнее некуда, «Арсенал», многие отдают предпочтение ему. Но «Арсенал» уже два трофея проиграл, и сейчас не в лучшем психологическом состоянии находится команда Артеты. Проиграли в выходные «Саутгемптону» — 1:2 в Кубке Англии, и, конечно, переключение основное у лондонцев на чемпионат и на Лигу чемпионов.

«Арсенал» — команда скучная до скрежета в зубах, практичная, прагматичная, использует свои сильные стороны, эти стандарты, но смотреть на игру «Арсенала» то ещё удовольствие. «Спортинг» — команда более лихая и подвижная. Но «Арсенал» таких соперников очень-очень легко перекусывает.

Учитывая, что это первый матч между командами, для «Арсенала» он выездной, думаю, лондонцы точно никуда лететь вперёд не будут. А «Спортинг» просто упрётся в эту лондонскую стену и вряд ли что-то сможет интересное придумать, даже несмотря на свою лихую атаку. Поэтому, скорее всего, это будет «низ» — тотал меньше 2.5 за 1.9. Так всегда и играет «Арсенал», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

