«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги чемпионов в Португалии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал».

Ставка: победа «Спортинга» за 4.72.

«Спортинг» переживает эмоциональный пик после исторического камбэка с «Будё-Глимт» (5:0). «Жозе Алваладе» в этом сезоне Лиги чемпионов стал настоящей крепостью — здесь уже пали «ПСЖ» и «Марсель». Возвращение Луиса Суареса и ротация лидеров в последнем туре позволяют «львам» выложиться на 100%.

«Арсенал» же подходит к игре разбалансированным. Вылет из Кубка Англии от «Саутгемптона» и фиаско в финале Кубка лиги — это не просто случайность, а следствие проблем с глубиной состава. Травмы Габриэла, а также неясная ситуация с Райсом и Сака лишают команду Артеты привычной прочности. В гостях «канониры» смотрятся неуверенно — ничьи с «Брентфордом», «Вулверхэмптоном» и «Байером». «Спортинг» воспользуется поддержкой трибун и выиграет», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».