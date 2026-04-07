«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал».

«Ну, конечно, «Арсенал» ждёт очень тяжёлый выезд в Португалию. Всё-таки «Спортинг» — очень хорошая команда, которая играет сильно, особенно дома. Они это уже показывали, что дома могут выдать совсем другой уровень. Поэтому «Арсеналу» легко точно не будет. «Спортинг» будет цепляться и стараться не пропустить, потому что впереди ещё выезд в Лондон, где им будет намного тяжелее.

Понятно, что «Арсенал» — команда другого уровня, и сравнивать его с соперниками, с которыми играл «Спортинг» раньше, не стоит. Но при этом «Спортинг» дома будет играть смело, стараться атаковать и создавать моменты. Хотя против «Арсенала» это делать тяжело, потому что команда организованная и умеет контролировать игру.

Да, у «Арсенала» были неудачные матчи в Кубках, и «Сити» их где-то притормозил, есть небольшой психологический момент. Но это Лига чемпионов, здесь всё по-другому. До финала остаётся два шага, и в таких матчах команды выходят максимально собранными. Поэтому я думаю, что «Арсенал» всё равно — фаворит. По уровню игроков и командной игре англичане сильнее. «Спортинг» будет биться дома, но подопечные Артеты, на мой взгляд, и в атаке, и в обороне сильнее. Поэтому в тяжёлом матче гости всё-таки переиграют «Спортинг», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».