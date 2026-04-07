«Реал» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Бавария».

Ставка: 3-4 гола в матче за 2.14.

«Многие отдают предпочтение «Баварии», потому что она сейчас действительно хороша. «Бавария» проигрывала за 10 минут до конца со счётом 0:2 «Фрайбургу», но забила три мяча, одержала очередную победу и уверенно идёт к чемпионству. Мадридский «Реал» был близок к тому, чтобы не проиграть на Балеарских островах «Мальорке». Но не сложилось: сравняли счёт в концовке матча и тут же пропустили второй. В итоге проиграли 1:2.

Пройдя «Манчестер Сити», «Реал» многих удивил. Но эта «Бавария» может переломить абсолютно любого соперника. Даже в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». «Реалу» будет чрезвычайно сложно. Оборона «Реала» выглядит неубедительно и уязвимо, многое позволяя сопернику. Если дать «Баварии» свободу, позволить Кейну и компании творить впереди, то «Реалу» точно не поздоровится.

Эти матчи будут точно сложнее, чем с «Манчестер Сити». Я выбрал вариант комбо забитых мячей на эту встречу. Игра должна получиться весёлой, даже несмотря на то что это первый матч. Проблемы есть у «Реала», и у «Баварии» они тоже присутствуют, хоть я и знаком с ними чуть меньше. Я взял вариант «3-4 гола в матче» за хороший коэффициент 2.14», — приводит слова Генича «РБ Спорт».