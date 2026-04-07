Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Реал» — «Бавария»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги чемпионов 7 апреля

«Реал» — «Бавария»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги чемпионов 7 апреля
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Реал» — «Бавария».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.43.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» дома в плей-офф ЛЧ проиграл лишь раз в 12 матчах, но отсутствие Куртуа в воротах — колоссальная проблема. Лунин вряд ли справится с натиском самой результативной команды Европы. «Бавария» кладёт в среднем 3.43 гола за игру и раздавила «Аталанту» (6:1 и 4:1). Их агрессивный прессинг вынудит «Реал» ошибаться, а Винисиус и Мбаппе получат пространство для разбега — контратаки «сливочных» смертельно опасны.

Обе команды будут лететь вперёд: «Реал» не умеет вскрывать низкий блок, но с «Баварией» этого не потребуется — гости сами заберут мяч. Неуверенность Лунина и высокий прессинг мюнхенцев гарантируют голы с обеих сторон», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

