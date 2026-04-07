Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Реал» — «Бавария».

Ставка: ничья или победа «Реала» в один мяч за 2.20.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну что, наверное, один из самых интересных матчей — «Бавария» и «Реал». «Бавария» сейчас идёт очень уверенно, практически без сбоев, обыгрывает всех подряд и показывает мощный футбол. «Реал», наоборот, в последнее время немного оступился в чемпионате, потерял очки, «Барселона» смогла оторваться. Но при этом нельзя забывать, что совсем недавно «Реал» разобрался с «Манчестер Сити», причём сделал это очень уверенно, это показатель уровня команды.

Конечно, с «Баварией» так легко уже не будет. Это команда с огромным ресурсом, глубиной состава, мощной атакой и хорошей организацией игры. Но «Реал» — это «Реал». Их никогда нельзя списывать со счетов, особенно в Лиге чемпионов, где у них совершенно другой менталитет и опыт. Плюс первая игра в Мадриде, свои трибуны, если все лидеры в строю, включая Мбаппе, это тоже играет большую роль.

Думаю, матч получится очень интересным, с моментами у обеих команд. У «сливочных» есть вопросы по обороне, это видно, и «Бавария» точно этим попробует воспользоваться. Но и «Реал» свои моменты найдёт. Поэтому в этом матче будет либо минимальная победа «Реала», либо результативная ничья — где-то 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android