«Реал» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Реал» — «Бавария».

«Ну что, наверное, один из самых интересных матчей — «Бавария» и «Реал». «Бавария» сейчас идёт очень уверенно, практически без сбоев, обыгрывает всех подряд и показывает мощный футбол. «Реал», наоборот, в последнее время немного оступился в чемпионате, потерял очки, «Барселона» смогла оторваться. Но при этом нельзя забывать, что совсем недавно «Реал» разобрался с «Манчестер Сити», причём сделал это очень уверенно, это показатель уровня команды.

Конечно, с «Баварией» так легко уже не будет. Это команда с огромным ресурсом, глубиной состава, мощной атакой и хорошей организацией игры. Но «Реал» — это «Реал». Их никогда нельзя списывать со счетов, особенно в Лиге чемпионов, где у них совершенно другой менталитет и опыт. Плюс первая игра в Мадриде, свои трибуны, если все лидеры в строю, включая Мбаппе, это тоже играет большую роль.

Думаю, матч получится очень интересным, с моментами у обеих команд. У «сливочных» есть вопросы по обороне, это видно, и «Бавария» точно этим попробует воспользоваться. Но и «Реал» свои моменты найдёт. Поэтому в этом матче будет либо минимальная победа «Реала», либо результативная ничья — где-то 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».