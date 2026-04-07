«Реал» — «Бавария»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Реал» — «Бавария».

Ставка: обе забьют и ТБ 3.5 за 2.10.

«Мадридский «Реал» неплохо провёл групповой этап, но в последнем туре уступил в Лиссабоне «Бенфике», из-за этого не смог напрямую выйти в 1/8 финала и был вынужден начинать с первого раунда плей-офф. По иронии судьбы там испанцы вновь играли против команды Жозе Моуринью, на сей раз «Реал»дважды победил и вышел в следующий раунд, где их ждал «Манчестер Сити». Первый матч прошёл в Мадриде, и в нём солировал Федерико Вальверде. Он уже в первом тайме оформил хет-трик, сделав солидный задел. После перерыва Винисиус не забил пенальти, а матч так и закончился со счётом 3:0. Ответная игра прошла в Англии, и испанцы вновь оказались сильнее, пройдя в 1/8 финала.

«Бавария» групповой этап Лиги чемпионов прошла уверенно и одержала семь побед, проиграв лишь раз — в Лондоне «Арсеналу». Из-за этого в итоге команда финишировала на второй строчке, но и этого было достаточно, чтобы получить прямую путёвку в 1/8 финала турнира. Соперником стала «Аталанта», а первая встреча состоялась в Италии. Мюнхенцы в каждом из таймов отправили в ворота хозяев по три мяча, чем сняли вопрос о победителе этой пары уже после первой игры. Но ответный матч всё же был сыгран, таков регламент. Дома «Бавария» забила ещё четыре мяча в ворота своего соперника, прежде чем позволила всё же один гол оформить итальянцам. Счёт в итоге стал 10:2, немцы прошли в четвертьфинал.

Пара «Реал» и «Бавария» — одна из самых интригующих в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Конечно, немцы сейчас — явные фавориты, но последние встречи между ними оставались за испанцами, которые регулярно выбивали своего соперника из турнира. На сей раз в это верится с трудом, мадридцы и в чемпионате очки теряют, отставая уже от «Барселоны» на семь очков, и проблемы с составом имеют. Поэтому от первой игры жду море голов с обеих сторон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».