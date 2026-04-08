Названы шансы «Спартака» выбить «Зенит» из Кубка России

8 апреля состоится матч полуфинала Пути регионов Кубка России «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.71, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 5.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Итоговый успех «Зенита» доступен за 1.48, проход «Спартака» оценён в 2.80.