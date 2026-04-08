Стали известны шансы «Салавата Юлаева» в первом матче серии с «Локомотивом»

8 апреля состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев». Игра пройдёт в Ярославле, стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.57. Победа «Салавата Юлаева» оценивается коэффициентом 5.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

При этом аналитики ждут довольно результативный матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.16.