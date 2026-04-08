«Барселона» — «Атлетико»: букмекеры оценили шансы команд

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 5.03. Ничейный исход можно найти в линии за 5.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.